Moraes manda soltar Fernanda Oliver, cantora gospel que divulgou atos golpistas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a soltura da cantora gospel Fernanda Oliver, presa em agosto por determinação do magistrado por envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro.

A decisão, sigilosa, é desta terça-feira (7) e determina algumas restrições à cantora, como o uso de tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaportes e até proibição do uso de redes sociais.

O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa da cantora, liderada pelo advogado Demóstenes Torres.

Fernanda teve prisão preventiva decretada por suspeita de organizar e divulgar a chamada "Festa da Selma" — codinome para a convocação de caravanas a Brasília no início do ano, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

Fernanda produziu uma live do ato golpista de 8 de janeiro, com imagens da passeata na Esplanada dos Ministérios e a invasão ao Congresso Nacional. Natural de Araguaçu (TO), ela estava presa em Goiânia, cidade onde mora.

