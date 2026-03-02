Seg, 02 de Março

Moraes mantém andamento de ação contra ex-assessor Tagliaferro e marca audiência para 17/03

O réu é acusado de vazar mensagens trocadas com outros auxiliares do ministro

Ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal no julgamento do caso Marielle Franco no STFMinistro Alexandre de Moraes, relator da ação penal no julgamento do caso Marielle Franco no STF - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido da defesa de seu ex-assessor, o perito computacional Eduardo Tagliaferro, para anular a citação por edital e manteve o andamento do processo. Na decisão desta segunda-feira (2) o relator considerou válida a citação e marcou audiência de instrução para o dia 17 de março.

Em novembro do ano passado, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, tornar Eduardo Tagliaferro réu por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de investigação. Ele é acusado de vazar mensagens trocadas com outros auxiliares do ministro.

A defesa argumentou que a citação por edital foi irregular e pediu que o réu fosse intimado apenas por meio de um pedido formal à Justiça italiana, já que está na Itália, com a suspensão da contagem do prazo de prescrição até que isso ocorresse. Também solicitou a anulação de todos os atos do processo realizados depois dessa citação e que não fosse considerado aberto prazo para apresentação de defesa prévia.

Ao analisar o pedido, Moraes afirmou que a citação por edital seguiu as regras previstas na lei, já que o acusado está fora do País e não foi localizado em endereço conhecido. Tagliaferro deixou o Brasil no ano passado e passou a viver na Itália. Segundo ele, poderia atuar para denunciar o ministro no país europeu.

Entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tagliaferro tornou-se um exemplo do que classificam como arbitrariedades praticadas por Moraes. O jornal Folha de S.Paulo divulgou, em agosto de 2024, mensagens que revelaram que a assessoria, então chefiada por Tagliaferro, foi acionada para municiar inquéritos conduzidos por Moraes no STF.

Documentos apresentados por Tagliaferro indicam que uma petição assinada teria tido a data alterada para justificar uma operação da Polícia Federal. O ex-assessor sustenta que a mudança teria ocorrido para evitar a impressão de que a corporação realizou busca e apreensão com base apenas em uma reportagem publicada à época.

Na decisão desta segunda-feira, o ministro acrescentou que o réu tem conhecimento da acusação, o que, na avaliação dele, afasta qualquer prejuízo à defesa.

Com a negativa dos pedidos, o relator marcou audiência de instrução para as 13h do dia 17 de março de 2026, por videoconferência. Na sessão, serão ouvidas as cinco testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e, em seguida, o réu será interrogado.
 

