Seg, 25 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Caso Marielle Franco

Moraes mantém prisão de condenados pelo assassinato de Marielle Franco

Defesa havia feito um pedido de soltura dos acusados

Reportar Erro
Em fevereiro deste ano, os acusados foram condenados pela Primeira Turma da CorteEm fevereiro deste ano, os acusados foram condenados pela Primeira Turma da Corte - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (25) manter a prisão dos acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018.

Com a decisão, continuarão presos o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa, o major da Policia Militar Ronald de Paula e o ex-policial militar Robson Calixto.

Moraes entendeu que a prisão preventiva dos acusados deve ser mantida. A decisão foi motivada por um pedido de soltura feito pelas defesas dos acusados. 

Leia também

• STF: maioria torna réus Rivaldo Barbosa, Giniton Lages e Marcos Antônio no caso Marielle

• Moraes vota para tornar réus acusados de obstrução

• Missa relembra os oito anos do assassinato de Marielle e Anderson

“Não houve nenhum fato superveniente que alterasse a situação processual analisada pela Primeira Turma no momento do julgamento da ação penal, razão pela qual, deve ser mantida a custódia preventiva até o trânsito em julgado”, decidiu o ministro.

Em fevereiro deste ano, os acusados foram condenados pela Primeira Turma da Corte. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, que é ex-deputado federal, foram condenados a 76 anos de prisão. Chiquinho está em prisão domiciliar por questões de saúde.

Rivaldo recebeu pena de 18 anos de prisão. Ronald cumpre 56 anos de prisão, e Robson Calixto foi condenado a 9 anos. 

Ainda cabe recurso contra as condenações. 

 

     

Reportar Erro

Veja também

Newsletter