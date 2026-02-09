A- A+

Golpe Moraes mantém prisão preventiva de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro Coronel da reserva do Exército foi condenado a 21 anos de prisão por participação na trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão preventiva de Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército e ex-assessor especial da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro (PL). Em dezembro, ele foi condenado pela Primeira Turma do STF a 21 anos de prisão por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa e dano qualificado ao patrimônio público.

O militar foi acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de integrar o "núcleo dois" da trama golpista, acusado de "gerenciar" as atividades da organização que tentou manter Bolsonaro no poder. Ele já estava preso preventivamente desde junho de 2025 por suspeita de ter buscado, com ajuda de seu advogado, detalhes da colaboração de Mauro Cid para interferir na investigação.

Ao analisar um pedido da defesa de Câmara, Moraes concluiu que não houve qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da custódia cautelar. Na decisão, o ministro destacou que o réu descumpriu medidas cautelares impostas quando recebeu liberdade provisória, entre elas a proibição de uso de redes sociais e de contato com outros investigados.

"O perigo gerado pelo estado de liberdade do réu permanece evidente", afirmou Moraes, ao ressaltar que as medidas alternativas à prisão se mostraram insuficientes para conter o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

O ministro também mencionou a gravidade concreta das condutas atribuídas a Câmara, apontado nas investigações como integrante do núcleo de inteligência paralela que monitorava autoridades, inclusive ministros do STF, no contexto da trama golpista.

"Todas essas circunstâncias, já destacadas em decisões anteriores, permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada", disse Moraes.

O coronel já havia ficado preso entre janeiro e maio de 2024 por suspeita de envolvimento no monitoramento de Moraes. Depois, foi liberado, com medidas cautelares, e voltou a ser preso.

