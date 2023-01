Moraes marca depoimento de Anderson Torres para dia 02 de fevereiro

A- A+

Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres é suspeito de ter facilitado os ataques golpistas às sedes dos Poderes no dia 8 de janeiro. A oitiva estava prevista para esta segunda-feira (23), mas foi adiada para que Torres tenha acesso a detalhes da investigação.

O depoimento havia sido marcado inicialmente para a semana passada, mas Torres ficou em silêncio, alegando que não havia tido acesso aos autos. O ex-ministro está preso desde o dia 14 no 4º Batalhão da Polícia Militar, em Brasília, por determinação de Moraes.

Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Torres é suspeito de ter facilitado os ataques golpistas às sedes dos Poderes no dia 8 de janeiro. Ele era ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro até o fim de 2022.

Na mesma decisão, Moraes concedeu a Torres e sua defesa acesso aos autos para ter "integral conhecimento das investigações a ele relacionadas".

