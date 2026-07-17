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JUSTIÇA

Moraes marca depoimento de Flávio sobre suspeita de calúnia contra Lula para dia 28 de julho

A investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X, onde ele associa o então presidente Lula a V

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Moraes marca depoimento de Flávio sobre suspeita de calúnia contra lula para dia 28 de julhoMoraes marca depoimento de Flávio sobre suspeita de calúnia contra lula para dia 28 de julho - Foto: Daniel Ramalho/AFP; Andrew Harnik / Getty Images North America / GETTY IMAGES VIA AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) colha, no dia 28 de julho, o depoimento do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A oitiva, marcada para as 14h, faz parte da investigação que apura se o parlamentar cometeu o crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X, em 3 de janeiro. Na postagem, o senador compartilhou imagens de Lula ao lado do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhadas da mensagem: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".

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