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JUSTIÇA Moraes marca depoimento de Flávio sobre suspeita de calúnia contra Lula para dia 28 de julho A investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X, onde ele associa o então presidente Lula a V

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal (PF) colha, no dia 28 de julho, o depoimento do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A oitiva, marcada para as 14h, faz parte da investigação que apura se o parlamentar cometeu o crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A investigação tem como base uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X, em 3 de janeiro. Na postagem, o senador compartilhou imagens de Lula ao lado do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhadas da mensagem: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".

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