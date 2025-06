A- A+

EX-PRSIDENTE Moraes marca depoimentos no STF de Bolsonaro e mais 7 réus da trama golpista As audiências começarão com o depoimento de Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para a próxima segunda-feira (9) o início dos interrogatórios dos réus da ação penal da trama golpista.

As audiências começarão com o depoimento de Mauro Cid, que é colaborador, e na sequência os réus serão ouvidos em ordem alfabética.

Também são réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os ex-ministros Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa), o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Os depoimentos ocorrerão de forma presencial, no STF, com exceção de Braga Netto, que será ouvido de forma videoconferência porque está preso preventivamente, no Rio de Janeiro.

O anúncio das datas foi feito por Moraes no fim das audiências com as testemunhas na ação. Nas últimas duas semanas, 52 pessoas foram ouvidas, indicadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelas defesas.

A última testemunha, que prestou depoimento nesta segunda-feira, foi o senador Rogério Marinho (PL-RN), ex-ministro de Bolsonaro.

Veja também