Moraes nega novo depoimento a militar suspeito de atuar em minuta golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido do tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior para que pudesse prestar um novo depoimento à Polícia Federal. Em fevereiro, ele ficou em silêncio em oitiva no âmbito da Operação Tempus Veritatis – mas mudou de ideia e disse que agora gostaria de falar.

Segundo Moraes, caso a PF entenda ser necessário para a investigação, marcará um novo depoimento.

"A condução das investigações está sendo realizada pela digna autoridade policial e nada impede que, entendendo necessário, agende novo depoimento no curso das investigações. A análise da necessidade desse depoimento, portanto, deve ser definida pela Polícia Federal e não pelo investigado. Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO", diz a decisão.

Ronald Ferreira é investigado por supostamente participar de uma organização criminosa e, segundo o inquérito, atuou na elaboração da minuta que embasaria um decreto de golpe de Estado.

Lotado no Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CComGEx), Araújo Júnior foi um dos alvos da operação deflagrada pela PF há cerca de um mês, atingindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ex-ministros e ex-assessores dele investigados por tentativa de golpe de Estado no país e invalidação das eleições de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva.

Como mostrou O Globo, em 14 de março a defesa do tenente-coronel pediu que fosse marcado um novo depoimento.

“A defesa compreende que, após informes pela imprensa de que investigados teriam feito novos relatos, seria importante, mesmo com parcial conhecimento da acusação que há contra ele, esclarecer questionamentos de sua relação com Mauro Cid e os demais investigados, evitando especulações sobre sua participação, negada veemente em qualquer planejamento, ideia ou sugestão a abolição ao estado democrático de Direito”, informaram, em nota, os advogados João Carlos Dalmagro e Lissandro Sampaio.

De acordo com o inquérito, Araújo Júnior teria recebido de Cid, em 27 de novembro de 2022, um arquivo em PDF com os seguintes títulos: “Levantamento de ações do TSE em desfavor do candidato Jair Bolsonaro” e “Levantamento de ações no STF em desfavor do governo federal”. O segundo documento enumera uma série de decisões de ministros da Corte em desfavor do ex-presidente.

