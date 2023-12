Moraes nega novo pedido de liberdade de Roberto Jefferson

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Jefferson está preso preventivamente há pouco mais de um ano. Atualmente, ele está internado em um hospital particular.

Em outubro, Moraes já havia negado outro pedido de liberdade, alegando que, em outras oportunidades que Jefferson foi posto em liberdade, houve o "descumprimento das medidas a ele impostas".

Desde junho, o ex-deputado está internado em um hospital particular do Rio de Janeiro para tratar uma série de problemas de saúde. No mês passado, Moraes autorizou a visita da mão de Jefferson e de dois de seus filhos.

A prisão preventiva mais recente de Jefferson está em vigor desde o fim de outubro do ano passado. Na época, Moraes revogou a prisão domiciliar que havia sido concedida ao ex-deputado alegando que ele teria descumprido medidas cautelares. O político resistiu à prisão e atirou contra policiais.

Veja também

