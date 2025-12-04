A- A+

Justiça Moraes nega pedido de Bolsonaro para mudar data da visita de Carlos para dia do aniversário do filho Vereador estava autorizado a ir à PF nesta quinta, mas solicitou remarcação para domingo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de mudança de data da visita do vereador Carlos Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Carlos está autorizado a visitá-lo nesta quinta-feira, mas pediu uma remarcação para domingo, quando faz aniversário. Moraes argumentou, no entanto, que as visitas precisam seguir as regras da PF, que hoje permite os encontros às terças e quintas-feiras pela manhã

"Tais regras são obrigatórias e destinadas a garantir a segurança de todos na Superintendência da Polícia Federal, não cabendo ao custodiado escolher os dias e horários de visitação, uma vez que, encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade por condenação penal definitiva", afirmou Moraes na decisão.

Carlos alegou que não poderá comparecer porque já tinha compromissos assumidos e viagem marcada para a última terça, com deslocamento a Chapecó (SC).

Na petição, a defesa de Bolsonaro afirma que a mudança tem “caráter humanitário” e não altera as condições fixadas pelo relator do caso. Os advogados argumentam que, embora uma portaria da Polícia Federal determine que visitas ocorram preferencialmente às terças e quintas-feiras, o regulamento permite exceções em situações justificadas.

A equipe jurídica sustenta que a alteração não traz prejuízo à organização da superintendência nem à segurança do estabelecimento, ressaltando que a visita coincide com uma “data significativa para pai e filho” e garante a manutenção dos vínculos familiares.

Bolsonaro foi preso preventivamente no último dia 22 após decisão do ministro Moraes, que apontou risco de fuga e violação da tornozeleira eletrônica. Dias depois, o ministro ordenou o trânsito em julgado da ação penal da trama golpista e definiu que Bolsonaro deveria começar a cumprir a pena no prédio da PF. Ele agora cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

