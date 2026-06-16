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STF Moraes nega pedido de Flávio para interrogar Lula, Moro, Deltan, João Santana e María Corina Desde abril, o senador e pré-candidato à Presidência é investigado por ter associado Lula ao ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma publicação no X (antigo Twitter)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou as diligências solicitadas pela defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no âmbito do inquérito por suposta calúnia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desde abril, o senador e pré-candidato à Presidência é investigado por ter associado Lula ao ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, em uma publicação no X (antigo Twitter).

Os advogados de Flávio Bolsonaro haviam pedido oitivas com nove pessoas, incluindo o próprio Lula, o senador Sérgio Moro (PL-PR), o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR), o marqueteiro João Santana, a líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, e um procurador dos Estados Unidos.

A defesa do pré-candidato à Presidência também pediu a expedição de ofícios ao Ministério das Relações Exteriores e à Justiça dos Estados Unidos.

Segundo Moraes, os pedidos da defesa de Flávio Bolsonaro implicariam em "direcionamento" e "interferência" do inquérito, "não cabendo ao investigado pretender pautar a atividade investigativa".

Em janeiro deste ano, no mesmo dia que Nicolás Maduro foi detido por uma operação militar dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro publicou na rede social X que Lula seria "delatado". O senador relacionou o episódio ao "tráfico internacional de drogas e armas" e à "lavagem de dinheiro".

A Polícia Federal pediu uma investigação contra o parlamentar. Segundo a corporação, a publicação imputou "fatos criminosos" a Lula.

Moraes determinou a abertura da investigação em abril. Em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que "a abertura deste inquérito configura uma tentativa clara de cercear a liberdade de expressão e o livre exercício do mandato parlamentar".

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