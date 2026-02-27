A- A+

visita negada Moraes nega pedido de Magno Malta para visitar Bolsonaro Ministro do STF alegou que, em janeiro, senador se valeu indevidamente das "prerrogativas parlamentares para acessar áreas de segurança máxima" sem autorização

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) negou novamente o pedido de visita do senador Magno Malta (PL-ES) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda. O local é conhecido como Papudinha.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Essa é a segunda vez que Malta tenta autorização para visitá-lo.

Na negativa, Moraes alega que o senador tentou ingressar na unidade prisional sem autorização no dia 17 de janeiro de 2026. Segundo o ministro do STF, Malta se valeu indevidamente das "prerrogativas parlamentares para acessar áreas de segurança máxima".

De acordo com um relatório da Polícia Militar do Distrito Federal, depois de ter o acesso negado, ele pediu para fazer uma oração com Bolsonaro, o que também não foi liberado. Na saída, parou o carro em uma rua próxima do batalhão "ocasião em que houve início de filmagens do entorno das instalações", diz o relatório.

Na nova negativa, Moraes entendeu que o senador "portou-se de maneira a colocar em risco a segurança institucional, por meio de parada de veículo em local impróprio com início de filmagem".

