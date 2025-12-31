Moraes nega pedido para Bolsonaro receber sogro em hospital

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele receba uma visita do seu sogro, Vicente de Paulo Reinaldo, no hospital onde está internado.

Moraes argumentou que a internação "impõe regime excepcional de custódia, distinto daquele existente no estabelecimento prisional" e que é necessário "garantir a segurança e a disciplina".

Bolsonaro está internado desde o dia 24 de dezembro e já passou por três cirurgias nesse período. A previsão é que só tenha alta depois do dia 1º de janeiro.

Essa foi a primeira vez que ele deixou a Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o fim de novembro, quando passou a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado.

