PEDIDO NEGADO

Moraes nega pedido para Bolsonaro receber sogro em hospital

Ministro do STF afirmou que internação impõe 'regime excepcional'

Alexandre de Moraes, ministro do STFAlexandre de Moraes, ministro do STF - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele receba uma visita do seu sogro, Vicente de Paulo Reinaldo, no hospital onde está internado

Moraes argumentou que a internação "impõe regime excepcional de custódia, distinto daquele existente no estabelecimento prisional" e que é necessário "garantir a segurança e a disciplina". 

Bolsonaro está internado desde o dia 24 de dezembro e já passou por três cirurgias nesse período. A previsão é que só tenha alta depois do dia 1º de janeiro. 

Essa foi a primeira vez que ele deixou a Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o fim de novembro, quando passou a cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado. 

