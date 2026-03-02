Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
justiça

Moraes nega prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Para ministro, instalações da Papudinha oferecem atendimento adequado

Reportar Erro
Papudinha, atual prisão de Jair Bolsonaro, em Brasília.Papudinha, atual prisão de Jair Bolsonaro, em Brasília. - Foto: Reprodução/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta segunda-feira (2) pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na decisão, o Moraes disse que as instalações da Papudinha, em Brasília, onde o ex-presidente está preso, oferecem atendimento médico adequado. Além disso, o ministro afirmou que a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ocorrida no ano passado, também é um óbice ao deferimento do pedido.

Leia também

• Em manifestação na Paulista, mais de 90% disseram apoiar impeachment de Moraes e Toffoli

• Moraes autoriza Bolsonaro a receber estímulo elétrico craniano para tratar crise de soluços

• Moraes nega pedido de Magno Malta para visitar Bolsonaro

Reportar Erro

Veja também

Newsletter