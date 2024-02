Moraes nega terceiro pedido de Bolsonaro para ter acesso a dados da investigação antes de depoimento

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pela terceira vez um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ter acesso a provas da investigação sobre um suposto golpe de Estado antes do depoimento marcado para quinta-feira.

Moraes afirmou que "as situações fática e jurídica não foram alteradas, permanecendo a obrigatoriedade de comparecimento do investigado perante a Polícia Federal".

Os advogados de Bolsonaro querem ter acesso ao conteúdo apreendido nos celulares de todos os investigados e também à íntegra do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid.





Na segunda-feira, Moraes concedeu ao ex-presidente acesso aos autos da investigação, com exceção das diligências em andamento e da delação de Cid. Na terça, o ministro negou um pedido de Bolsonaro para ser dispensado de depor.

