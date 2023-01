Moraes ordena prisão de Fábio Augusto Vieira

A- A+

O ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fabio Augusto Vieira teve a prisão ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agora à tarde.

O militar era o responsável pelo comando da corporação no domingo (8) quando bolsonaristas atacaram os prédios do Congresso, Palácio do Planalto e do STF. Vieira já havia sido afastado do cargo pelo interventor federal Ricardo Cappelli.

A responsabilidade pela invasão da Praça dos três Poderes vem sendo creditada a Polícia Militar do Distrito Federal pela União, por integrantes da Polícia Federal e do Judiciário.

O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, chegou a afirmar, nesta terça-feira (10), que os atos terroristas e golpistas promovidos por militantes bolsonaristas só foram possíveis graças ao que ele chamou de “operação de sabotagem”.

Essa operação teria ocorrido nas forças de segurança locais, que naquele momento estavam sob o comando de Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e secretario de Segurança Pública exonerado.

