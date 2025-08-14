Moraes participa de roda de conversa com influenciadores digitais em evento do STF
Neste ano, a lista de participantes do "Leis e Likes"" conta com nomes como Antonio Tabet, Fred Nicácio, Nath Finanças e Beta Boechat
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participa nesta quinta-feira, 14, de uma roda de conversa com 26 influenciadores digitais. O encontro integra a segunda edição do "Leis e Likes", iniciativa da Corte para divulgar suas atividades nas redes sociais. O projeto é uma parceria do STF com a organização Redes Cordiais. Moraes conversará com os influenciadores a partir das 10h.
Os 26 convidados participam de uma imersão nas atividades do STF Além de rodas de conversas com ministros, os participantes acompanham uma sessão plenária da Corte e fazem uma visita guiada à sede do tribunal. De acordo com o Supremo, "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".
Nesta quarta-feira, os influenciadores conversaram com Flávio Dino. Na antessala do plenário, o ministro Alexandre de Moraes encontrou o humorista paraibano Mizael Silva, que interpreta nas redes sociais um personagem de "advogado" do ministro. Nesta quinta, além de Moraes, os convidados conversarão com Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, a partir de 11h, e com Cármen Lúcia, a partir de 12h30.
Leia também
• Oposição fará força-tarefa para entregar dossiê contra Moraes a embaixadores
• Moraes brinca com humorista e diz que precisa de advogado nos Estados Unidos
• Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para fazer exames
Neste ano, a lista de participantes conta com nomes como Antonio Tabet, Fred Nicácio, Nath Finanças e Beta Boechat.
Confira os influenciadores convidados para o 'Leis e Likes':
- @historiasdeterapia (Alexandre Simone e Lucas Galdino)
- @anaterra.oli (Anaterra Oliveira)
- @antoniotabet (Antonio Tabet)
- @beatrisbrantes (Beatris Brantes)
- @betaboechat (Beta Boechat)
- @umbipolar (Biel Braga)
- @cecilia.dassi (Cecília Dassi)
- @naoinviabilize (Deia Freitas)
- @frednicacio (Fred Nicácio)
- @afrocrente (Jackson Augusto)
- @jooj (Jooj Natu)
- @lailazaid (Laila Zaid)
- @luaxavier (Luana Xavier)
- @vogalizandoahistoria (Marco Viricimo e Vitor Vogel)
- @mizaelsilv (Mizael Silva)
- @nandogald (Nando Gald)
- @nathfinancas (Nath Finanças)
- @pfranca (Pedro Henrique França)
- @braidsrafa (Rafa Xavier)
- @3palavrinhas (Reinaldo Heleno)
- @sabrinafidalgoo (Sabrina Fidalgo)
- @profsaradovale (Sara do Vale)
- @oyurimarcal (Yuri Marçal)