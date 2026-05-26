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Dark Horse Moraes pede para PGR se manifestar sobre inclusão de Flávio e Jair Bolsonaro em inquérito Ministro deu prazo de cinco dias para a manifestação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira (26) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre um pedido para ampliar o escopo de uma investigação envolvendo o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e incluir fatos relacionados ao financiamento do filme “Dark Horse”, que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. A solicitação foi apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

Na petição encaminhada ao STF, Lindbergh pediu que Moraes autorize a ampliação “objetiva e subjetiva” da investigação para incluir o senador Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Eduardo é investigado sob suspeita de atuar nos EUA para atrapalhar investigações no Brasil.

O parlamentar afirma haver indícios de conexão entre recursos destinados ao filme “Dark Horse”, negociados junto ao banqueiro Daniel Vorcaro e a atuação internacional de Eduardo Bolsonaro em campanhas por sanções contra autoridades brasileiras e pressão por anistia aos investigados pela trama golpista.

O pedido também solicita compartilhamento de provas de investigações envolvendo o Banco Master, relatórios financeiros do Coaf e diligências para rastrear fluxos de recursos ligados ao filme, além de eventual cooperação internacional com autoridades dos Estados Unidos. Ao despachar no caso, Moraes não analisou o mérito dos pedidos apresentados por Lindbergh e apenas determinou o envio dos autos à PGR para manifestação prévia.

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