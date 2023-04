A- A+

Brasília Moraes pede que DF avalie se precisa transferir Anderson Torres para hospital Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal tem 48h para informar se tem as condições necessárias para garantir a saúde de Anderson Torres

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 48 horas para que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informe se tem as condições necessárias para garantir a saúde de Anderson Torres, e se acha que é "conveniente a transferência para hospital penitenciário".





Na decisão desta sexta-feira (28), Moraes leva em consideração os argumentos apresentados pela defesa de Torres ao STF nos últimos dias envolvendo o quadro de saúde do ex-ministro da Justiça, assim como o laudo psiquiátrico incluído pelos advogados no processo.

Por isso, o ministro determinou que a Secretaria diga se o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar, onde Torres está preso, "possui as condições necessárias para garantir a saúde do custodiado, especificando as providências que já foram/devem ser adotadas", e "se entende conveniente a transferência para hospital penitenciário".

