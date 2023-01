A- A+

atos golpistas Moraes promete punição a quem incentivou "por ação ou omissão" os ataques de domingo Ministro do Supremo participa da posse de novo diretor-geral da Polícia Federal em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça-feira (10) que o combate aos terroristas que realizaram atos de vandalismo em Brasília no domingo irá continuar. Segundo ele, "as instituições irão punir todos os responsáveis".

"As instituições irão punir todos os responsáveis. Aqueles que realizaram os atos, aqueles que financiaram, aqueles que incentivaram, por ação ou por omissão", afirmou ele durante posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O ministro, que na segunda-feira determinou a desmobilização de todos os acampamentos de bolsonaristas no país, com a prisão de quem permacesse no local, disse que o combate aos atos antidemocráticos continuará.

"Temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar um golpe, as pessoas que querem um regime de exceção", disse.

Ao ser empossado, o novo diretor-geral da PF afirmou que a corporação atuará "com firmeza" na punição dos atos terroristas do último domingo.

"As palavras de ódio se concretizaram em ações tangíveis que ameaçaram o edifício do estado democrático de direito", afirmou Andrei em seu discurso de posse.

O diretor-geral disse que integrantes da equipe da PF passaram a noite sem dormir para realizar os depoimentos e detenção dos 1.200 manifestantes presos no Quartel-General do Exército.

"Vidas de colegas policiais forem colocadas em risco, a segurança da nossa corporação comprometida, as sedes dos Poderes foram atacadas por criminosos", disse Andrei.

