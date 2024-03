Moraes prorroga inquérito das milícias digitais por seis meses

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido da Polícia Federal (PF) e prorrogou por seis meses o inquérito das chamadas milícias digitais. Essa investigação engloba diversas apurações que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como a sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, da venda de joias e presentes recebidos pela Presidência e de fraude em cartões de vacina.

Na decisão desta sexta-feira (15), Moraes afirmou que o inquérito foi instaurado devido à "presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político". Esse grupo teria a "nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito".

A investigação foi aberta em julho de 2021, após o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos. Desde então, outras apurações foram abertas a partir do inquérito, incluindo as principais frentes de investigações contra Bolsonaro.

Veja também

BRASIL Lula diz que governo está determinado a falar com governadores e renegociar dívida dos Estados