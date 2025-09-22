A- A+

um dia após condenação Moraes quer relatório detalhado de vistorias em carros que estiveram em casa de Bolsonaro Ex-presidente está em prisão domiciliar e todos veículos que entram e saem passam por revista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresente, em 24h, "informações detalhadas" sobre as vistorias realizadas em carros que estiveram na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 12 de setembro, um dia após ele ser condenado pelo STF.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o inicio de agosto. Por determinação de Moraes, todos os veículos que chegam e saem da casa precisam ser vistoriados. A Seape enviou ao STF relatórios das vistorias.

Agora, Moraes determinou que a secretaria apresente um relatório sobre as visitas realizadas no dia 12 de setembro, com "informações detalhadas dos veículos, motoristas e passageiros".

No dia anterior, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão, por uma tentativa de golpe de Estado. Sete aliados do ex-presidente também foram condenados.

Veja também