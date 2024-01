A- A+

BRASIL Moraes rebate críticas sobre prisões e condenações pelo 8 de janeiro Relator das investigações sobre a investida golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) rechaça as críticas de que as primeiras condenações foram altas

Relator das investigações sobre a investida golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes rebateu as críticas quanto às prisões feitas após os ataques do 8 de Janeiro. Em entrevista ao GLOBO, Moraes rechaçou a ideia de que as penas contra os primeiros condenados foram altas, e também salientou que grande parte dos presos são de classe média, e a Justiça "tem que ser igual para todos".

Há críticas em relação às prisões feitas no dia 8 de janeiro. São justas?

Nunca vi alguém preso achar que a sua prisão é justa. Analiso as críticas construtivas, mas ignoro as destrutivas. Nenhum desses golpistas defende que alguém que furtou um notebook não possa ser preso. E eles, que atentaram contra a democracia, não podem? Os presos são de classe média, principalmente do interior, e acham que a prisão é só para os pobres. A Justiça tem que ser igual para todos.

Os críticos também dizem que as penas aos primeiros condenados foram altas.

Quem faz a pena não é o Supremo Tribunal Federal, é o legislador. O Congresso aprovou uma legislação substituindo a Lei de Segurança Nacional exatamente para impedir qualquer tentativa de golpe. Se as penas máximas fossem aplicadas em todos os cinco crimes, pegariam mais de 50 anos, mas pegaram 17 (no máximo). Se não quisessem ser condenados, não praticassem nenhum crime.

