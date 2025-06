Moraes rebate sugestão de Bolsonaro para aperfeiçoamento das urnas

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), rebateu nesta terça-feira uma alegação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que o sistema eletrônico de votação poderia ser "aperfeiçoado" para que não houvesse "qualquer dúvida" sobre sua integridade. Moraes respondeu que já não há nenhuma dúvida sobre a validade das urnas eletrônicas.

A fala ocorreu durante o interrogatório de Bolsonaro na ação penal da trama golpista, na qual ele é réu ao lado de outros sete aliados. O ex-presidente declarou que, se não houvesse "essa dúvida" sobre o sistema eleitoral eles não estariam ali.

— Para o bem da democracia, seria bom que algo fosse aperfeiçoado para que não pudesse haver qualquer dúvida sobre o sistema eleitoral. Se não houvesse essa dúvida, com toda certeza nós não estaríamos aqui hoje.

Moraes, então, declarou que "não há nenhuma dúvida" e disse que um inquérito citado por Bolsonaro, sobre uma invasão aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não tem "absolutamente nada a ver" com as urnas.

— Na verdade não há nenhuma dúvida sobre o sistema eletrônico e esse inquérito não tem absolutamente nada a ver com as urnas eletrônicas. Absolutamente nada.

