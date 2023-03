A- A+

stf Moraes recebe membros da CPI dos Atos Antidemocráticos que buscam detalhes de investigação no STF Deputados do DF vão pedir compartilhamento de informações em investigações

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, recebe nesta quarta-feira (29) os integrantes da CPI dos Atos Golpistas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os parlamentares querem pedir o compartilhamento de informações obtidas em investigações conduzidas pelo ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo comunicado divulgado pelo deputado distrital Chico Vigilante, presidente da CPI, os parlamentares estão tendo dificuldades para chegar até as pessoas que já se encontram sob investigação do STF, "uma vez que o tribunal não compartilhou conosco o material que já possui".

Por isso, solicitaram o encontro para “tratar de interesses diretamente relacionados ao objeto desta CPI, bem como, no que for possível, colaborar com a investigação em curso no Supremo Tribunal Federal”.

"Queremos saber quem financiou aqueles atos terroristas, quem os organizou e para quem organizou", diz o texto.

Além de Vigilante, a reunião terá a presença do relator da CPI, Hermeto (MDB); e dos deputados Jaqueline Silva (sem partido), Daniel de Castro (PP), Fábio Felix (PSol), Robério Negreiros (PSD) e Joaquim Roriz Neto (PL).

Os depoimentos na CPI começaram no dia 2 de março e já reuniram autoridades civis e militares responsáveis pela segurança da capital federal. Entre os ouvidos até agora estão o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, o ex-comandante da Polícia Militar Jorge Naime e o ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública Fernando de Souza Oliveira.

