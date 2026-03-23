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Justiça Moraes recebe Michelle no STF após PGR defender prisão domiciliar a Bolsonaro Audiência está prevista para ocorrer no gabinete do ministro do STF, que é o relator da ação que condenou Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai se reunir nesta segunda-feira com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O encontro ocorre em meio a uma ofensiva em prol da prisão domiciliar de Bolsonaro, que está internado em um hospital de Brasília desde o dia 13 de março.

A audiência está prevista para ocorrer no gabinete do ministro do STF, que é o relator da ação que condenou Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Michelle Bolsonaro já esteve reunida com Moraes em outras oportunidades, também buscando pedir pela mudança de regime na detenção do marido, que desde janeiro cumpre pena no 19º Batalhão dá Polícia Militar, a Papudinha.

Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR( se manifestou de forma favorável à ida de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Esta foi a primeira vez que a PGR se manifestou desta forma em um pedido feito pela defesa do antigo mandatário.

Na manifestação encaminhada a Moraes nesta segunda-feira, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, disse que “está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do exPresidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro”.

O ex-presidente precisou ser internado após um mal-súbito na prisão, tendo sido diagnosticado com problemas pulmonares na sequência. No último boletim divulgado pelo hospital, também nesta segunda, o quadro de ex-presidente foi apontado como de melhora.

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