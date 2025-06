Moraes rejeita pedido de Bolsonaro para suspender processo sobre tentativa de golpe

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para suspender o andamento da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A defesa do ex-presidente alegava que ainda não havia tido acesso integral às provas coletadas nas investigações e pedia a suspensão dos interrogatórios.



Moraes, no entanto, afirmou que os materiais foram liberados.

Além da suspensão, os advogados de Bolsonaro requereram que ele pudesse participar das audiências de outros núcleos investigados. O pedido foi novamente rejeitado por Moraes.

“Não há justificativa legal, nem tampouco razoabilidade, em se suspender a realização dos interrogatórios da presente ação penal para aguardar a oitiva de testemunhas arroladas em outras ações penais e que, jamais foram consideradas necessárias, pertinentes e importantes pela Defesa de Jair Messias Bolsonaro , que repita-se, poderia tê-las arrolado, uma vez que, das 40 testemunhas possíveis, somente apresentou 9 testemunhas", diz Moraes, no pedido negado.

“Patente, portanto, a desnecessidade de oitiva de testemunhas dos outros núcleos que, sem qualquer relação com os fatos imputados ao réu Jair Messias Bolsonaro - tanto que não arroladas em sua defesa - em nada acrescentariam em matéria probatória”, acrescentou Moraes, em decisão assinada nesta quarta-feira (5).

