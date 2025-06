A- A+

AUDIÊNCIA VIRTUAL Moraes repreende Freire Gomes durante audiência da trama golpista no STF Ministro questionou se ex-comandante do Exército estava alterando depoimento à PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), repreendeu o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes durante audiência e questionou se ele estava alterando o depoimento feito à Polícia Federal (PF) no ano passado.

O depoimento ocorreu no dia 19 de maio, mas foi o vídeo só foi liberado nesta terça-feira pelo STF. Freire Gomes foi ouvido como testemunha de acusação na ação penal que analisa se ocorreu um golpe de Estado.

Moraes advertiu Freire Gomes após o militar falar sobre a participação do ex-comandante da Marinha Almir Garnier nas reuniões no Alvorada. O ex-comandante do Exército afirmou que não viu "conluio" na postura de Garnier na ocasião.

— O almirante Garnier, acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que...Ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas. Não interpretei como qualquer tipo de conluio.

Moraes afirmou que a versão era diferente do que ele disse à PF e alertou que uma testemunha não pode mentir:

— A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal. falar que não entra, que talvez, que estava focado somente no que eu pensava...— afirmou o ministro, acrescentando em seguida: — Comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui.

Freire Gomes, então, disse que Garnier afirmou a Bolsonaro que estaria com ele, mas que não poderia "inferir" o que ele quis dizer com isso:

— O almirante Garnier tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com “estar com o presidente”. Foi isso que eu quis dizer. Agora, eu não omiti o dado. Eu sei plenamente que eu o que eu falei e reafirmo, ele disse que estava com o presidente. Agora, a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe.

Veja também