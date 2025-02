Moraes responde à posição de Trump sobre sanções a plataformas: "Deixamos de ser colônia em 1822"

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal (STF), se manifestou nesta quinta-feira sobre o incidente diplomático entre o governo dos Estados Unidos de Donald Trump e o Itamaraty.



Em sessão da Corte, Moraes defendeu a soberania do Brasil e o cumprimento de decisões judiciais em solo nacional.

— Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma República independente e cada vez melhor.

O ministro do STF também citou os princípios que regem as Nações Unidas para defender as posições tomadas pelo Judiciário.

— (A carta da ONU prevê) a luta contra o fascismo, nazismo, imperialismo, seja presencial, virtual e a defesa da democracia e direitos humanos.

