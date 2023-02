A- A+

Supremo Federal Moraes revoga prisão de ex-comandante da PM investigado por omissão na invasão às sedes dos Poderes O ex-comandante foi preso no mês passado por ordem de Moraes, no mesmo dia em que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres também foi alvo de prisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes revogou a prisão preventiva do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Vieira, investigado por suspeita de omissão nos atos violentos de invasão aos Três Poderes do dia 8 de janeiro.

Moraes determinou, entretanto, que Vieira não pode se ausentar do Distrito Federal sem comunicação prévia ao STF.

O ex-comandante foi preso no mês passado por ordem de Moraes, no mesmo dia em que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres também foi alvo de prisão, por suspeitas de que eles se omitiram na organização do esquema de segurança do dia 8 de janeiro. Torres ainda permanece preso.

Fábio Vieira prestou depoimento logo após ter sido preso e afirmou que a Polícia Militar do DF tentou desmobilizar o acampamento golpista montado no quartel-general do Exército, mas que houve resistência por parte dos militares, o que impediu a ação policial.

Ele disse que os informes de inteligência que recebeu sobre a manifestação de 8 de janeiro indicavam que o ato seria pacífico, por isso não houve mobilização de todo aparato policial.

"O relatório elaborado pelo interventor federal na área de Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappeli, em princípio, indica que Fábio Augusto Vieira, embora exercesse, à época, o cargo de comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança que resultaram nos atos criminosos ora investigado, além de apontar que o investigado esteve presente na operação, foi ferido o combate direto aos manifestantes e não teve as suas solicitações de reforços atendidas", escreveu Moraes na decisão.

