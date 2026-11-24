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BRASIL Moraes se declara suspeito em ação sobre validade de atos e decisões estrangeiras no Brasil Magistrado citou "motivo de foro íntimo", sem detalhar a razão para a suspeição

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se declarou suspeito para atuar no processo que trata da validade de atos, leis e decisões judiciais estrangeiras no Brasil, como a Lei Magnitsky. O magistrado citou "motivo de foro íntimo", sem detalhar a razão para a suspeição. O despacho não deixa claro a extensão do pedido nem sobre qual discussão o ministro se declarou suspeito, ou seja, não vai analisar em caso de um eventual julgamento.

A ação na qual Moraes se declarou suspeito foi movida em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). A entidade contestou a possibilidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando indenização por danos causados no Brasil. O processo foi apresentado ao STF após a Justiça inglesa analisar ações de ressarcimento relacionadas os desastres de Mariana e Brumadinho.





Ao longo do tempo, o processo se alargou por discutir suposta ofensa à soberania nacional. Foi nele, por exemplo, que Dino decidiu que leis e ordens administrativas ou judiciais de outros países não produzem efeitos no Brasil de forma automática. O despacho foi dado após os Estados Unidos sancionarem Moraes com a Lei Magnitsky, que impõe restrições econômicas como o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano.

Em outubro do mesmo ano, o STF julgou, em sessão virtual, uma decisão assinada pelo relator Flávio Dino, para que municípios que participavam das ações movidas no exterior apresentassem à Corte contratos eventualmente fechados com escritórios de advocacia em outros países. Na ocasião, somente o ministro Cristiano Zanin declarou impedimento. Moraes votou no sentido de confirmar a decisão de Dino.

Recentemente, uma decisão assinada na mesma ação culminou na abertura de uma investigação sobre denúncias de suposto financiamento estrangeiro à campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL) e de manipulação de algoritmos de redes sociais nas eleições. O parlamentar nega qualquer irregularidade.

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