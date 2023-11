A- A+

ATOS GOLPISTAS Moraes solta nono preso do 8 de janeiro após morte na Papuda PGR concordou com revogação de prisão de Joelton Gusmão de Oliveira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou, nesta terça-feira (28), a prisão de mais um réu pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. É a nona pessoa colocada em liberdade desde que um preso morreu no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, na semana passada.

O beneficiado pela decisão mais recente foi Joelton Gusmão de Oliveira. A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia concordado com sua soltura no início de outubro, mas Moraes só analisou o pedido agora. Foram impostas medidas cautelares, como a utilização de tornozeleira eletrônica.

Na semana passada, Cleriston Pereira da Cunha teve um "mal súbito" e morreu na Papuda, de acordo com informações da penitenciária. A PGR havia concordado em setembro com revogação da sua prisão, mas a solicitação não chegou a ser analisada pelo relator.

Dois dias depois, Moraes, determinou a soltura de sete pessoas. Assim como Cunha, ao menos quatro deles já tinham parecer da PGR defendendo a liberdade aguardando para serem analisados. Três decisões foram sigilosas. Na sexta-feira, o ministro liberou mais um preso.

