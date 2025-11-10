Seg, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda10/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Moraes suspende inquérito que apurava remoção de corpos após megaoperação

Investigação foi aberta na Polícia Civil do Rio após moradores retirarem mortos de mata

Reportar Erro
Determinação foi feita na mesma decisão em que Moraes ordenou que o governo do Rio de Janeiro preserve as imagens das câmeras corporais dos policiais e entregue os laudos das autópsias dos mortosDeterminação foi feita na mesma decisão em que Moraes ordenou que o governo do Rio de Janeiro preserve as imagens das câmeras corporais dos policiais e entregue os laudos das autópsias dos mortos - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspende inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga a remoção de corpos de parte dos 121 mortos da megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

A determinação foi feita na mesma decisão em que Moraes ordenou que o governo do Rio de Janeiro preserve as imagens das câmeras corporais dos policiais e entregue os laudos das autópsias dos mortos.

Leia também

• Moraes se reúne com PGR e Hugo Motta para discutir crime organizado e ADPF das Favelas

• Moraes manda Castro preservar imagens das câmeras de policiais envolvidos na Operação Contenção

• Moraes determina que governo do Rio apresente laudos de autópsia e relatórios de megaoperação

No dia seguinte à operação, moradores retiraram dezenas de corpos da mata que separa os dois complexos.

O secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, anunciou que seria aberta uma investigação sobre possível fraude processual. Curi afirmou que moradores estavam retirando peças de roupas camufladas dos corpos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, "assim que a 22ª DP (Penha) tomou conhecimento da remoção dos corpos e retirada de fardamentos, foi instaurado inquérito para apurar o crime de fraude processual".

A corporação afirma que "não se trata de investigação contra familiares de mortos, mas de ordens de líderes da facção criminosa para tentar ocultar os vínculos dos mortos com a organização".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter