Moraes suspende inquérito que apurava remoção de corpos após megaoperação
Investigação foi aberta na Polícia Civil do Rio após moradores retirarem mortos de mata
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspende inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga a remoção de corpos de parte dos 121 mortos da megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.
A determinação foi feita na mesma decisão em que Moraes ordenou que o governo do Rio de Janeiro preserve as imagens das câmeras corporais dos policiais e entregue os laudos das autópsias dos mortos.
Leia também
• Moraes se reúne com PGR e Hugo Motta para discutir crime organizado e ADPF das Favelas
• Moraes manda Castro preservar imagens das câmeras de policiais envolvidos na Operação Contenção
• Moraes determina que governo do Rio apresente laudos de autópsia e relatórios de megaoperação
No dia seguinte à operação, moradores retiraram dezenas de corpos da mata que separa os dois complexos.
O secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, anunciou que seria aberta uma investigação sobre possível fraude processual. Curi afirmou que moradores estavam retirando peças de roupas camufladas dos corpos.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que, "assim que a 22ª DP (Penha) tomou conhecimento da remoção dos corpos e retirada de fardamentos, foi instaurado inquérito para apurar o crime de fraude processual".
A corporação afirma que "não se trata de investigação contra familiares de mortos, mas de ordens de líderes da facção criminosa para tentar ocultar os vínculos dos mortos com a organização".