Justiça Moraes suspende inquérito que apurava remoção de corpos após megaoperação Investigação foi aberta na Polícia Civil do Rio após moradores retirarem mortos de mata

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspende inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro que investiga a remoção de corpos de parte dos 121 mortos da megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

A determinação foi feita na mesma decisão em que Moraes ordenou que o governo do Rio de Janeiro preserve as imagens das câmeras corporais dos policiais e entregue os laudos das autópsias dos mortos.

No dia seguinte à operação, moradores retiraram dezenas de corpos da mata que separa os dois complexos.

O secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, anunciou que seria aberta uma investigação sobre possível fraude processual. Curi afirmou que moradores estavam retirando peças de roupas camufladas dos corpos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que, "assim que a 22ª DP (Penha) tomou conhecimento da remoção dos corpos e retirada de fardamentos, foi instaurado inquérito para apurar o crime de fraude processual".

A corporação afirma que "não se trata de investigação contra familiares de mortos, mas de ordens de líderes da facção criminosa para tentar ocultar os vínculos dos mortos com a organização".

