Moraes vota para condenar a 17 anos de prisão primeiro réu acusado de financiar atos de 8 de janeiro

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta sexta-feira (27), pela primeira vez, uma pessoa acusada de financiar os atos golpistas do 8 de janeiro. O réu é Pedro Luís Kurunczi, acusado de pagar por ônibus que levaram manifestantes a Brasília. Ele nega as acusações e afirma que apenas coletou recursos com outros manifestantes.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar Kurunczi a 17 anos de prisão. O julgamento ocorre no plenário virtual será encerrado somente em agosto, após o recesso do Judiciário. A análise ocorre entre os ministros da Primeira Turma do STF.





A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a condenação de Kurunczi e afirmou que ele teve "ativa contribuição" para os atos golpistas. O órgão argumentou que o réu frequentou um acampamento em Londrina (PR) de teor golpista e pagou por quatro ônibus, que levaram 153 pessoas para Brasília, ao custo de R$ 59 mil.

"Com sua conduta, Pedro Luís Kurunczi custeou e, assim, materialmente viabilizou a participação de dezenas de pessoas nos atos de violência", afirmou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, nas alegações finais.

Em sua manifestação final no processo, a defesa de Kurunczi afirmou que ele "apenas frequentou o movimento de protesto instalado em frente ao Tiro de Guerra de Londrina, o qual sempre se manteve pacífico e ordeiro" e que "concordou em fazer uma tomada de preços para fretar quatro ônibus".

Veja também