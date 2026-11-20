Moraes vota para deixar Flávio Bolsonaro sem passaportes e proibido de contatar Willer Tomaz
Senador é investigado por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo bets estrangeiras e empresas ligadas a Tomaz
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou nesta sexta-feira (20) para manter o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sem seus passaportes e proibido de manter contato com seu amigo, o advogado Willer Tomaz. O senador é investigado por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo bets estrangeiras e empresas ligadas a Tomaz.
Derrotado na eleição presidencial, Flávio descumpriu ordem anterior para entregar passaportes à Polícia Federal e fugiu do Brasil, em 27 de outubro.
Os advogados dele pediram para que o STF revertesse todas as restrições. O caso foi levado ao plenário virtual da Primeira Turma do STF pela presidente do colegiado, ministra Cármen Lúcia, nesta sexta-feira e deve ser julgado até o dia 30.
"O investigado evadiu-se do território nacional, violando o dever de permanência no país e a obrigação de entregar os documentos de viagem. Os elementos probatórios demonstram a efetiva atuação do investigado, com potencial para obstruir as investigações em curso, por meio da fuga do distrito da culpa", frisou Moraes.
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Flávio Bolsonaro foi intimado no dia 26 de outubro para entregar seus passaportes em um prazo de 24 horas. O prazo venceu no final da manhã do dia 27, sem que ele cumprisse a ordem de Alexandre de Moraes, que também proibiu expressamente o senador de deixar o País.
Em seguida, Flávio Bolsonaro fugiu do País pela fronteira com a Argentina e tomou um avião particular rumo aos Estados Unidos com a família.
As medidas contra Flávio foram impostas por Moraes no âmbito de um inquérito aberto para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro do senador com o advogado Willer Tomaz. A PF encontrou registros de e-mail nos quais Flávio era citado como operador de uma conta no exterior vinculada ao advogado. Tomaz deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos após ter entrado na mira de investigações.