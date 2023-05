Moraes vota para tornar réus mais 250 suspeitos de participar de atos golpistas do 8 de janeiro

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta terça-feira (9) para tornar réus mais 250 pessoas suspeitas de participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Esse é o quarto bloco de denúncias a ser analisado pelo STF. Caso a maioria dos ministros siga a posição de Moraes, o total de réus por causa dos atos vai chegar a 800.

O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e está programado para ocorrer até a próxima segunda-feira. Os demais ministros ainda não apresentaram seus votos.

Na segunda-feira, o STF terminou a análise do terceiro bloco de denúncias e tornou outras 250 pessoas rés. Como ocorreu com as outras denúncias, as únicas divergências foram dos ministros André Mendonça e Nunes Marques.

As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e estão sendo analisadas em dois inquéritos do STF. Um deles trata dos incitadores e autores intelectuais da manifestação golpistas e o outro dos executores dos atos de vandalismo.

Caso as denúncias sejam aceitas, os denunciados virarão réus e serão abertas ações penais. Com isso, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer.

De 8 de janeiro até hoje, a PGR já denunciou 1.390 pessoas por atos antidemocráticos, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 no núcleo dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos.

