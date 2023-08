Moraes vota para tornar réus mais 70 denunciados por atos golpistas

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para tornar rés mais 70 pessoas denunciadas por participação em atos antidemocráticos. A maioria das denúncias está relacionada aos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Caso todas as denúncias sejam aceitas, o número de réus pelos atos chegará a 1.365.

Este é o nono bloco de denúncias do 8 de janeiro analisada pela Corte. Entre os denunciados está Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, que ficou conhecida como "Fátima Tubarão", por um vídeo com ameaça a Moraes.

Também está sendo analisada uma denúncia contra o pastor indígena José Acácio Serere Xavante, preso em dezembro do ano passado por incitação a protestos antidemocráticos.

"Tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, quanto aquelas que pretendam destruí-lo , juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos", escreveu Moraes nos votos.

O julgamento ocorre no plenário virtual do STF e está programado para ocorrer até a próxima sexta-feira (18). Os demais ministros ainda não apresentaram seus votos.

