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Política Moreira Franco no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça (2) O ex-governador do Rio de Janeiro e ex-ministro de Estado durante os governos Dilma e Temer será o entrevistado da semana

O ex-governador do Rio de Janeiro e ex-ministro de Estado durante os governos Dilma e Temer, Moreira Franco (MDB), é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (2). Atualmente, Moreira é presidente do Conselho Curador da Fundação Ulysses Guimarães (FUG). Em abril deste ano, ele lançou o livro “Política como destino – Caminhos e descaminhos da redemocratização”. A obra, que apresenta um relato detalhado dos bastidores das principais decisões políticas do país nas últimas décadas, será uma das pautas durante a entrevista.

No podcast, Moreira também irá abordar temas como o plano nacional, as eleições deste ano e as recentes movimentações no Congresso Nacional. Com mais de mil páginas, o livro recém-lançado por Moreira Franco é resultado de um trabalho baseado em entrevistas conduzidas pela socióloga Aspásia Camargo, com colaboração do filósofo Denis Rosenfield, reunindo informações, episódios e análises sobre momentos decisivos da política nacional. A narrativa adota formato de diálogo, com o objetivo de tornar o conteúdo mais acessível, sem abrir mão da densidade histórica e analítica.

Filiado ao MDB, Moreira foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e, posteriormente, ministro de Minas e Energia no governo Michel Temer. Sua vida pública teve início em 1974, quando foi eleito deputado federal pelo MDB-RJ. Elegeu-se ainda prefeito de Niterói e, logo depois, governador do Estado do Rio de Janeiro. Retornando ao Congresso Nacional em 1994, exerceu por duas legislaturas o mandato de deputado federal. Além disso, foi vice-presidente da Caixa Econômica. No governo Fernando Henrique Cardoso, atuou como assessor especial no Palácio do Planalto.

Foi nomeado, no início da gestão Dilma-Temer, para a hoje extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos e, posteriormente, a pedido do então vice-presidente, nomeado ministro da Aviação Civil. Em 3 de fevereiro de 2017 foi confirmado como o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência do gabinete de Michel Temer. No dia 10 de Abril de 2018, o Palácio do Planalto informou que Moreira Franco viria a assumir o Ministério de Minas e Energia, substituindo o deputado Fernando Coelho Filho no cargo.

O podcast Direto de Brasília vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid; a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado; além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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