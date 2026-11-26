Planejamento e Orçamento
Moretti diz que não há previsão de envio de uma PEC fiscal ao Congresso: 'Estamos conversando'
Ministro fala a uma plateia de parlamentares no seminário do PT em Brasília, num momento em que o governo federal discute um "cardápio" de propostas de ajuste fiscal
O Ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que ainda não há previsão para o envio ao Congresso Nacional de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) com um novo ajuste fiscal. "Ainda não, estamos conversando", declarou, ao ser questionado pela imprensa ao chegar em um seminário de deputados federais do PT, na manhã desta quinta-feira, 26.
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Moretti fala a uma plateia de parlamentares no seminário do PT em Brasília, num momento em que o governo federal discute um "cardápio" de propostas de ajuste fiscal.