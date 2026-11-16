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Planejamento e Orçamento Moretti: governo precisa de mais tempo para mostrar a mercado os ganhos do PLP do ajuste fiscal Ministro também criticou uma parcela da esquerda que tem se colocado em oposição ao Projeto de Lei Complementar com base em informações falsas

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira, 16, que o governo precisa de tempo para mostrar ao mercado financeiro quais serão os ganhos do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que propõe um ajuste fiscal de impacto próximo a R$ 60 bilhões.

"Uma vez aprovado o projeto, materializando esse cenário de mais segurança em relação ao cumprimento das nossas regras fiscais, eu creio que sim, vai ajudar no redesenho desses cenários do mercado", argumentou Moretti.

O ministro também criticou uma parcela da esquerda que tem se colocado em oposição ao PLP com base em informações falsas. "Nós estamos perdendo tempo com uma pequena fração que vai às redes sociais contar mentiras, dizer que tem impacto sobre salário mínimo, dizer que as despesas de saúde vão diminuir", afirmou Moretti, que defendeu que as medidas podem até contribuir positivamente para o orçamento da saúde.

Segundo ele, a esquerda é capaz de propor boas alterações para o PLP e o governo está disposto a ouvir críticas e sugestões, mas de maneira democrática. "O nosso ponto central é demonstrar que os custos desse processo de consolidação fiscal estão bem distribuídos", afirmou Moretti. "O que eu não posso fazer é pesar a mão só de um lado, seja da receita ou da despesa", comentou.

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