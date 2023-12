Moro afirma que pretende apoiar indicação de Gonet e diz que discurso de Dino foi ''ponderado''

A- A+

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou nesta quarta-feira (13) que pretende apoiar a indicação de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e declarou que o discurso de Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), foi "ponderado".

As declarações foram feitas na réplica de Moro às respostas de Gonet e Dino, durante sabatina dos dois na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Em relação a Gonet, o senador defendeu uma "mexida" no Ministério Público Federal, para que haja uma cooperação maior com as polícias no enfrentamento ao crime organizado.

— Até adianto que pretende apoiar sua indicação, mas acho que precisa de uma mexida, talvez, estrutural, dentro do Ministério Público, para aproximar mais o Ministério Público das polícias, para esse enfrentamento, claro, dentro da lei, da criminalidade organizada.

Sobre Dino, Moro afirmou, em tom de brincadeira, que entregaria a transcrição de sua fala para que ele não esquecesse o que falou durante a sabatina.

— O seu discurso foi um discurso muito ponderado aqui. Até nós precisamos dessas notas taquigráficas e entregar para Vossa Excelência não esquecer durante todo esse período. Porque acontece, infelizmente, problemas de memórias às vezes relacionados ao que foi dito aqui na sabatina — disse Moro, em tom bem-humorado.

Ao responder à pergunta do senador, Dino afirmou que os dois se conhecem há mais de 20 anos, da época em que ambos eram juízes federais, e que por isso responderia os questionamentos com "muita alegria".

— Quero agradecer ao senhor Sergio Moro. Nós nos conhecemos há algumas décadas, desde a magistratura federal, quando eu fui fazer campanha para ser presidente da Ajufe lá na Justiça Federal do Paraná. Por isso mesmo responde à Vossa Excelência todas as questões com muita alegria.

