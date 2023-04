A- A+

política Moro diz que Gilmar Mendes fez "ofensas gratuitas", mas que cabe desculpas por "declaração infeliz" Senador deu nova declaração sobre o episódio em que falou em "comprar um habeas corpus" do ministro do STF em uma festa junina

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou nesta terça-feira (25) que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes fez "ofensas gratuitas" contra ele após um vídeo curto do ex-juiz da Lava-Jato viralizar. Em uma festa junina, Moro aparece rindo e falando em "comprar um habeas corpus do ministro.

"Eu não tenho ofendido ninguém, eu tenho grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal pelos ministros embora eu também tenha a minha liberdade de crítica como qualquer outra pessoa assim como elogio decisões também as crítico e me surpreendi quando ele veio aqui inclusive e deu declarações ofensivas em relação a minha pessoa" disse Moro em entrevista ao podcast Amarelas On Air, da revista Veja.

O senador se refere a uma entrevista de Gilmar Mendes em que o ministro afirmou que uma das maiores contribuições do antigo governo de Jair Bolsonaro (PL) teria sido tirar Moro da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Em seguida, aos risos, o ex-juiz federal se defende:

"Eu sou inocente."

Sobre o vídeo que lhe rendeu uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) por calúnia, ele reiterou ter sido uma "brincadeira infeliz". Ao ser questionado se caberia um pedido de desculpas, o senador disse que, apesar de não ter "caluniando ninguém", eventualmente poderia se desculpar.

"Eu dei uma declaração infeliz. A gente pode, eventualmente, se desculpar é por ter dado uma declaração infeliz. Mas não se desculpar por ter caluniado ninguém. Porque eu não caluniei ninguém" afirmou Moro.

