Moro diz que não divulgar voto é prerrogativa parlamentar

A- A+

O senador Sérgio Moro (União-PR) defendeu o direito de não divulgar o seu voto para a indicação do nome de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta-feira, Moro afirmou que o voto secreto é prerrogativa parlamentar e disse estar sob "ataque intensivo" de pessoas que querem ocupar sua cadeira no Senado.

"Não me surpreende o intensivo ataque daqueles que desejam ocupar o cargo que legitimamente conquistei nas urnas, com o apoio do povo paranaense. Aos meus eleitores e apoiadores, digo: não divulgar o voto na indicação de autoridades é uma prerrogativa do parlamentar", publicou o senador na rede social X, antigo Twitter.

Veja também

MARCO TEMPORAL Congresso derrota o governo e derruba vetos de Lula a projeto que dificulta demarcação de terras