Moro faz cinco perguntas a Dino em sabatina para STF, nove a menos do que fez para Zanin

O senador e ex-juiz federal da Lava-Jato, Sergio Moro (União Brasil-PR), aderiu a uma postura mais branda com o ministro da Justiça, Flávio Dino, do que com o último indicado do presidente Lula (PT), o atual ministro Cristiano Zanin. Na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) desta quarta-feira (13), o senador fez cinco perguntas a Dino, nove a menos do que fez quando inqueriu o então advogado.

Na sessão de hoje, Moro questionou a opinião do ministro Flávio Dino sobre cinco temáticas: a escalada da criminalidade, a execução imediata dos vereditos dos tribunais de júri, a Lei das Estatais, a imunidade parlamentar e se ele continuará ativo nas redes sociais, após a indicação.

A postura mais branda foi combinada com um afago a Dino. Durante a audiência, Moro cumprimentou pessoalmente o ministro e chegou a abraçá-lo. Da oposição ao governo, o senador não declarou se irá votar contra ou a favor à indicação. Ao Globo, disse aguardar o término da sabatina para se manifestar.

Em junho deste ano, quando Zanin esteve na mesma posição, Moro disparou 14 perguntas em quinze minutos e foi o senador a fazer o maior número de inquirições.

Na ocasião, o ex-juiz federal questionou o atual magistrado sobre a relação pessoal dele com o presidente.

— Gostaria de ouvi-lo sobre sua relação com o presidente, vi que o senhor foi padrinho de casamento. Queria saber se há eventual relação pessoal — questionou.

