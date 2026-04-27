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Eleições 2026 Moro lidera 1º turno no PR e venceria Requião Filho, Greca e Sandro Alex no 2º Na pesquisa estimulada com todos os pré-candidatos ao governo, o senador do PL registra 35% de preferência

Levantamento da Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral no Paraná aponta que o senador Sérgio Moro (PL) lidera as intenções de voto ao governo do Estado nos cenários de primeiro turno e também vence seus adversários nas simulações de segundo turno. Para o Senado, os nomes mais citados são os de Alvaro Dias (MDB) e de Deltan Dallagnol (Novo), que tenta reverter uma decisão da Justiça Eleitoral sobre sua elegibilidade.

Na pesquisa estimulada com todos os pré-candidatos ao governo, Moro registra 35% de preferência, seguido pelo deputado estadual Requião Filho, do PDT, com 18%. O parlamentar está em empate técnico com o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, do MDB, que registra 15% de menções. O candidato do governador Ratinho Júnior, Sandro Alex (PSD), tem 5%. Luiz França (Missão) e Tony Garcia (DC) têm 1% cada. São 18% os indecisos, e 7% pretendem votar branco ou nulo.

Em um cenário sem as presenças de Greca e Tony Garcia, Moro vai a 42%, e Requião Filho, a 24%. Sandro Alex tem 6%, e Luiz França, 2%. Os indecisos são 17%, e 9% votariam branco ou nulo.

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.104 entrevistas em domicílios do Paraná entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código PR-02588/2026.

Moro venceria adversários no 2º turno

Segundo o levantamento, Moro também vence seus adversários no segundo turno. Contra Requião Filho, o ex-juiz registra 49% contra 30%. Nesse cenário, 12% estão indecisos, e 9% votariam branco ou nulo.

Contra Greca, Moro venceria por 44% a 29%, com 15% de indecisos e 12% de votos em branco ou nulos.

Em um segundo turno contra Sandro Alex, o senador registra 51% de preferência contra 15% do deputado federal, com 17% de indecisos e 17% de votos branco ou nulos.

Avaliação do governo Ratinho Júnior

O governo de Ratinho Júnior (PSD) é aprovado por 80% dos paranaenses, segundo a Genial/Quaest. São 13% os que desaprovam a gestão, enquanto 7% não responderam.

Para 70% dos entrevistados, a gestão estadual é positiva. Para 21%, o governo é regular, enquanto 6% avaliaram-no como negativo e 3% não responderam.

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