A- A+

ELEIÇÕES 2026 Moro lidera disputa pelo governo do Paraná com 37%, diz pesquisa Real Time Big Data Deputado federal Sandro Alex (PSD-PR) aparece com 22%, seguido por Requião Filho (PDT-PR), com 20%

O senador Sergio Moro (PL-PR) lidera a disputa pelo governo do Paraná, com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (18).

O deputado federal Sandro Alex (PSD-PR) aparece com 22%, seguido por Requião Filho (PDT-PR), com 20%. A diferença entre os dois está dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

Luiz França (Missão-PR) registra 2% das intenções de voto. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos representam 6%, enquanto 12% não sabem ou não responderam.

Em um eventual segundo turno entre Moro e Requião Filho, o senador aparece com 55% das intenções de voto, ante 27% do candidato do PDT. Brancos e nulos somam 9%, mesmo porcentual dos que não sabem ou não responderam.

No cenário de segundo turno entre Moro e Sandro Alex, o candidato do PL tem 45%, contra 30% do deputado federal do PSD. Brancos e nulos representam 14% e 11% não sabem ou não responderam.

Em um eventual segundo turno sem Moro, Sandro Alex registra 33% e Requião Filho, 30%, configurando empate técnico dentro da margem de erro. Nesse cenário, brancos e nulos somam 18% e 19% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.600 pessoas no Paraná entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PR-09262/2026.

Veja também