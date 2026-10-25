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Eleições 2026 Moro pede votos para Flávio para lutar com resiliência contra a fúria da natureza Governador eleito no Paraná afirmou que a eleição do senador daria mais força para enfrentar fenômenos climáticos extremos

O governador eleito no Paraná Sergio Moro pediu votos ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) em publicação no X, neste sábado, 24, ao comentar as fortes chuvas que atingem o Paraná.

Moro afirmou que a eleição do senador daria mais força para enfrentar fenômenos climáticos extremos.

"Chuvas fortes atingem o Paraná. A BR-277 na região da Serra da Esperança chegou a ser interditada. Sul debaixo dágua. Mesmo assim vamos votar no 22. Pra inclusive ter mais força e lutar com resiliência contra a fúria da natureza. O Paraná não pode parar na chuva. O Brasil é maior. Amanhã é Flávio Bolsonaro 22", escreveu Moro.

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