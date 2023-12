Moro questiona Dino sobre manter redes, e ministro ironiza: ''Preciso para falar do Botafogo"

A- A+

O ministro da Justiça, Flávio Dino, aproveitou sua fala na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal para reclamar do resultado do Botafogo no Campeonato Brasileiro, que terminou em 5º lugar após liderar a maior parte da competição.



O indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF) citou o resultado do clube ao defender que continuará usando o X (antigo Twitter) mesmo que seja nomeado ministro da Corte. A fala ocorreu enquanto Dino era questionado pelo senador Sergio Moro (União-PR) sobre sua atividade digital.

Moro afirmou que seria "de bom tom" a saída de Dino das redes, "já que ministros do Supremo ou qualquer magistrado não precisam disso".

— Preciso de algum lugar para falar do Botafogo e do Sampaio Correia, são duas paixões inexplicáveis que eu tenho. No caso do Botafogo, preciso dizer em algum lugar que um time que lidera um Campeonato Brasileiro com 20 pontos não tem direito a ficar no 5º lugar — reclamou Dino.

Dino afirmou que vai deixar a vida política em todas as dimensões, inclusive nas redes sociais, caso seja aprovado como ministro do Supremo.

— Não opinarei politicamente sobre temas políticos porque isso é absolutamente incompatível. Pretendo, quem sabe, manter as redes sociais. Nunca pensei nisso, porque cada diz tem a sua agonia e preocupações, mas, a princípio, acho que temas jurídicos são bem-vindos — disse o ministro.

