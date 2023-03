A- A+

crime Moro sabia que facção planejava matá-lo, diz Rogério Marinho Polícia Federal faz operação para prender membros de grupo criminoso que pretendia atentar contra a vida do senador paranaense

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou, nesta quarta-feira (22), que seu colega, Sérgio Moro (União Brasil-PR) sabia há mais de um mês que havia um plano criminoso para matá-lo. O parlamentar paranaense seria um dos alvos de uma quadrilha que planejava realizar ataques contra servidores públicos e autoridades. A facção pretendia cometer inclusive homicídios e extorsão mediante sequestro.

"Ele já tinha essa informação [sobre o plano para assassiná-lo] havia mais de um mês e que isso estava sendo monitorado pela Polícia Federal. Houve um desfecho para se prender os criminosos que estavam engendrando este plano. A polícia estava fornecendo segurança a Moro e sua família", disse Marinho, em entrevista ao UOL.

Quando ocupava o cargo de ministro da Justiça, no governo de Jair Bolsonaro (PL), Moro foi responsável por enviar pelo menos 113 líderes de facções criminosas de quatro estados para presídios federais. Além dele, a quadrilha pretendia atentar contra o promotor de Justiça de SP, Lincoln Gakiya.

Após a deflagração da operação, pela Polícia Federal, Moro anunciou agradeceu os agentes e anunciou um pronunciamento para a tarde desta quarta-feira no Congresso. Marinho afirmou ao UOL que Moro deve usar sua fala para tratar de legislação contra o crime organizado.

"Provavelmente, [ele irá] propor uma legislação de endurecimento contra o crime organizado. Essa associação de ataques a alvos políticos é muito ruim para a democracia brasileira. O campo do embate é o das ideias. Infelizmente, hoje existe o Estado paralelo no Brasil e a sociedade tem o dever de se contrapor a essa situação com medidas enérgicas", afirmou Marinho.

