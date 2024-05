Morre a deputada federal Amália Barros, aos 39 anos

A- A+

Morreu na madrugada desse sábado (11) a deputada federal Amália Barros (PL-MT). Ela estava internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde o dia 1º de maio, quando foi hospitalizada para fazer uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas. O falecimento foi comunicado através das redes sociais da parlamentar.

O primeiro procedimento cirúrgico foi realizado no dia 2 de maio, com a retirada do nódulo. Logo após, a deputada precisou passar por uma segunda operação, que foi chamada pelos médicos de "reabordagem cirúrgica". Desde então, Amália estava internada na UTI em estado grave. Na noite deste sábado, familiares chegaram a comunicar que ela iria passar por mais uma cirurgia, por conta de complicações no fígado.



Aos 39 anos, Amália estava em seu primeiro mandato como deputada. Ela dá nome também a uma lei, sancionada ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que reconhece brasileiros com visão monocular como pessoas com deficiência.

A deputada perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos, após uma infecção por toxoplasmose. Ela chegou a passar por 15 cirurgias, mas em 2016 precisou remover o olho e passou a usar um globo ocular.

Amália Barros era companhia constante da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, de quem era amiga. As duas atuavam juntas no PL Mulher, comandado pela mulher do ex-presidente, e que tinha a deputada como vice-presidente. Elas estavam juntas no última manifestação promovida em apoio a Bolsonaro na Praia de Copacabana, no dia 21 de abril.

Michelle Bolsonaro chegou a comentar a gravidade do estado de saúde da amiga neste sábado, durante um evento do partido em Aracajú, capital de Sergipe. Em seu discurso, ela pediu orações para Amália e afirmou que ' acreditava em um milagre'.

— Nós cremos no milagre muito grande na vida da Amália. Ela já passou por 15 cirurgias pra não perder o globo ocular. Perdeu o rim nessa estrada, lutando pela vida. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Creio que ela vai sair muito mais forte dali porque ela está lutando para viver. Ela é forte e eu peço que vocês orem por ela. Para que ela tenha vida para continuar a missão dela — falou a ex-pirmeira-dama.



Integrante da família do ex-chefe do Executivo lamentaram o falecimento da deputada. O senador Flávio Bolsonaro desejou conforto aos familiares.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou uma foto ao lado da parlamentar e afirmou que ela foi " um grande exemplo de superação de barreiras e de dedicação e amor ao próximo".





Veja também

violência Homem que tentou assaltar equipe da vice-governadora, Priscila Krause, presta depoimento